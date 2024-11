Gaeta.it - Gruppo Luci partecipa a Ecomondo 2024: Soluzioni innovative per la sostenibilità ambientale

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Con l’avvicinarsi di, la fiera leader in Europa per l’economia circolare e la tecnologia, ilsi prepara a mostrare una gamma die necessarie per affrontare le sfide ecologiche odierne. Le aziende consorziate, tra cui Gesteco, Labiotest, Lod, Ecofarm e Metaplas, presenteranno le loro competenze specifiche con l’intento di condurre insieme la transizione ecologica e promuovere una maggiore.L’approccio integrato delalle sfide ambientaliIl presidente del, Adriano, sottolinea l’importanza di un approccio coordinato per allinearsi alle esigenze ambientali contemporanee. La collaborazione tra le consociate consente la creazione dipersonalizzate per ogni singolo progetto.