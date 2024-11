Ilfattoquotidiano.it - Di Christian Raimo non condivido le parole, ma più che di censura parlerei di ‘intimidazione’ pubblica

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Nonuna sola dellepronunciate dacontro il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara; ma l’uso dello strumento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici per punire il professore non è solo una, bensì una sorta di “intimidazione”che ha degli effetti nella vita di ogni docente.Partiamo dalledi(che gli sono costate la sospensione per tre mesi dall’insegnamento, con una decurtazione del 50% dello stipendio) pronunciate alla festa nazionale di Alleanza Verdi-Sinistra: “Valditara pensa non solo che gli studenti siano capitale umano, ma pensa che il ruolo fondamentale dell’educazione sia il liberismo. Quando ci ritroviamo le linee nuove sull’educazione civica e si parla di patria penso che se parlo di patria ad un mio studente di 16 anni mi ride in faccia.