Terzotemponapoli.com - De Laurentiis: “Siamo una squadra in ricostruzione e ci vorrà del tempo, il nostro obiettivo…”

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

De: “unaine cidelper farlo, ilobiettivo è tornare in Europa, poi mai dire mai”Aurelio De, presidente del Napoli, ha pubblicato su X un pensiero in merito al momento attuale degli azzurri e alla stagione in corso. Questo quanto scritto dal Presidente:De: vorrei rassicurarvi sul fatto che il verbo ‘ricostruire’, da me pronunciato la scorsa estate, ha un significato preciso“Cari tifosi del Napoli, sto partendo per Los Angeles e rientrerò inper Napoli-Roma. Vorrei rassicurarvi sul fatto che il verbo ‘ricostruire’, da me pronunciato la scorsa estate, ha un significato preciso: è un percorso appena iniziato e cicalma e pazienza per arrivare a meta, anche separtiti molto bene. Ho visto troppe reazioni improprie, anche perché nonal Fantacalcio.