Cina, varato piano di stimolo da 1.400 miliardi di dollari. Ma per i mercati è ancora troppo poco

Vale mille e quattrocentodi(10miladi yuan) il maxidi sostegno all’economia e alle finanze dei governi locali,da Pechino. La misura principale riguarda l’aumento del tetto del debito per i governi locali di 6.000di yuan, pari a 840di. I finanziamenti dureranno fino al 2028. In questo modo, sarà liberato lo “spazio per i governi locali allo scopo di sviluppare meglio l’economia e di proteggere i mezzi di sostentamento delle persone”. In sostanza il governo centrale si farà carico di parte delle passività delle municipalità, ripianando parte dei debiti ma non iniettando direttamente denaro nell’economia.Una linea che, nonostante l’ammontare complessivo delnella fascia alta delle attese, ha in parte deluso gli investitori che speravano in misure didiretto all’economia più energiche.