Nerdpool.it - Channing Tatum tornerà nei panni di Gambit? Ryan Reynolds afferma che la Marvel è “ossessionata”

ha finalmente potuto interpretarein Deadpool & Wolverine e, secondo, sembrerebbe che lasia rimasta colpita dalla performance.è stata una delle tante guest star a sorpresa in Deadpool & Wolverine, unendosi a Chris Evans neidi Johnny Storm/Torcia Umana, Jennifer Garner come Elektra, Wesley Snipes neidi Blade e Dafne Keen, ovvero Laura Kinney/X-23.è stato collegato ada quando la 20th Century Fox ha iniziato a sviluppare un lungometraggio che alla fine è stato scartato. Deadpool e Wolverine hanno permesso adi vivere finalmente il suo sogno d’infanzia, con i fan che chiedevano a gran voce di vedere di più degli X-Man. Anche se non c’è ancora niente di certo,chediha attirato l’attenzione della