Oasport.it - Beach volley, Orsi Toth/Gottardi, che partenza a Rio! Sconfitta per Scampoli/Bianchi

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Una vittoria ed unaper le azzurre delnella giornata inaugurale dell’ultimo Elite 16 della stagione in programma a Rio de Janeiro in Brasile. Valentinae Rekaxi sono fatte trovare pronte al debutto assoluto contro le brasiliane Andressa/Taina, coppia non di primissima fascia ma sempre pericolose sulla sabbia di casa.Partita a senso unico con le azzurre che sono partite bene nel primo set portandosi sull’8-4 e resistendo al tentativo di ritorno della coppia di casa fino al 12-10. Nel finale del set le italiane hanno dominato vincendo 21-13. Nel secondo parziale equolibrio fino al 9-9, poi il break decisivo perche, con un 5-0 micidiale, si sono portate sul 14-9 e hanno mantenuto le distanze fino al 21-16. Oggi alle 11.00 la sfida con la nuova coppia tedesca Ittlinger/Van de Velde e infine alle 18.