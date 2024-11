Sport.quotidiano.net - Arriva il Montefano, esame per la Maceratese: "C’è da migliorare negli ultimi metri"

"Contro illa gara potrà decidersi, dove siamo mancati in altre occasioni". Il giovane Edoardo Ruani, giocatore offensivo della, è proiettato al match casalingo di domenica. "Ci attende una battaglia – annuncia – contro un avversario che ha cambiato rispetto alla passata stagione, magari non è partito come l’anno scorso, ma ciò non cambia nulla sul valore della rosa. Si sono ripresi, possono contare su un tecnico preparato e che conosce molto bene la categoria. Il fatto è che ogni partita nasconde più di una insidia ed è difficile". I biancorossi giocheranno in casa dove ultimamente hanno raccolto meno di quanto si sperava. "Dobbiamo rimanere sereni – dice Ruani – e continuare a fare quello che stiamo facendo, sfruttare il vantaggio di avere un pubblico caloroso: sono certo che alla fine arriveranno i risultati".