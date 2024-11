Gaeta.it - Approvata la concessione della storica residenza di Sandro Pertini: trasformazione in Casa della Memoria

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’Amministrazione di Roma ha appena dato il via libera a un’importante iniziativa che trasformerà ladi, ex presidenteRepubblica Italiana, in un significativo centro culturale. L’immobile, noto come Mansarda di Trevi, si prepara a diventare un luogo didedicato a tutte le figure che hanno ricoperto la carica presidenziale in Italia. Questo progetto, sostenuto da un’unità politica trasversale, riflette l’importanza di preservare la storia e la cultura nazionale, rendendo omaggio a uno dei più amati PresidentiRepubblica.La storiaMansarda di TreviLa Mansarda di Trevi è ubicata in una delle zone più suggestive e emblematiche di Roma. Questaha accoltoe sua moglie Carla Voltolina durante il loro mandato presidenziale, che si è protratto fino al 1990, annomorte di