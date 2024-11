Metropolitanmagazine.it - Anne Hathaway e Zendaya saranno le protagoniste del prossimo film di Christopher Nolan insieme a Matt Damon e Tom Holland

non ha ancora finito di aggiungere un po’ di star power al suoalla Universal. Fonti hanno detto a Deadline chesono pronte a recitare nel suoevento. Si unirebbero ai membri del cast precedentemente annunciatie Tom. Iluscirà in Imax il 17 luglio 2026. La data è in linea con un certo numero didiche hanno avuto date di uscita simili in passato. La Universal non ha rilasciato dichiarazioni in merito agli ultimi casting. Le riprese deldovrebbero iniziare all’inizio del 2025, ma alcune fonti sottolineano che le descrizioni e le sinossi delpubblicate finora sono errate e i dettagli vengono tenuti segreti.Questa sarebbe la prima apparizione in undidie la terza per, che è apparsa in Il cavaliere oscuro – Il ritorno del 2012 e in Interstellar del 2014.