.com - Ambrosini: “Il Milan ha qualità da grandi palcoscenici”

Leggi l'articolo completo su .com

(Adnkronos) – Dall’attesa alle conferme, chiare dopo la storica notte del Santiago Bernabeu e il trionfo contro il Real Madrid. “Ilè forte e a livello europeo hada. È bello che un gruppo composto con criterio sia stato protagonista in uno degli stadi più belli d’Europa”. Massimo, ex capitano rossonero, ha parlato così a margine della presentazione della pellicola “Campioni del Made in Italy”, durante il 42esimoo international ficts fest sport movies & tv 2024.ha toccato diversi temi, con un riferimento alla frase di Fonseca sulle difficoltà di preparare partite contro le squadre italiane, rispetto ai big match europei: “C’era tanta genuinità in quella dichiarazione. In Europa, lo dico per esperienza, è più facile sviluppare un potenziale di un certo tipo nella bellezza.