Alta tensione statene fuori L' oroscopo di Branko | per chi saranno ore difficili

"Le stelle di": l'di oggi, venerdì 9 novembre. ARIETE Il weekend presenta un bel fermento astrale per le questioni professionali, grazie soprattutto alla Luna passata in Acquario, segno che influenza positivamente tutti i vostri incontri verbali e le questioni scritte. Non mancano momenti di nervosismo con le persone vicine, esagerazioni, ma tutto ciò non è negativo, anzi. Finalmente potete chiarire anche i rapporti con la famiglia d'origine, genitori e fratelli. Amore: mai stato così trasparente. Nuovi amori. TORO Aspettate che la tempesta si plachi, Luna è agitata in Acquario, le relazioni che hanno uno sfondo emotivo possono esserema siete padroni di voi stessi, determinati, e avete una capacità quasi magnetica nel convincere gli altri. Nella ricerca di nuovi amori osservate bene la persona che avete davanti - uomo o donna che sia - vi sembra come un riflesso dei problemi intimi.