Iodonna.it - Al photocall londinese di Unstoppable, la popstar sfoggia un look che unisce l’eleganza Sixties a dettagli moderni

Leggi l'articolo completo su Iodonna.it

Aldi, Jennifer Lopez ha saputo catalizzare l’attenzione con unDior che celebravintage rivisitata in chiave moderna. Per l’evento promozionale, la star ha optato per un raffinato outfit black & white, incarnando un perfetto equilibrio tra glamour e tradizione. Con questo, JLo ha messo in risalto la sua versatilità, scegliendo un mix di elementi anni Sessanta econtemporanei che l’hanno resa protagonista indiscussa del red carpet. Lo stile di Jennifer Lopez guarda le foto Un cappotto in stileLa scelta del cappotto doppiopetto bianco, in lana vergine e seta gabardine, è stata uno dei punti centrali deldella