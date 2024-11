Gamberorosso.it - A Giovanni Angelucci, talent di Gambero Rosso Tv, il premio giornalistico Gianni Fossati

Leggi l'articolo completo su Gamberorosso.it

«Onorato e orgoglioso di contribuire quotidianamente alla valorizzazione della cucina italiana con il mio lavoro». È il commento a caldo dicui è stato attribuito ilnell'ambito del concorsoistituito in memoria del giornalista deceduto a causa del Covid nel 2020. "Il giovane abruzzese, già volto noto del piccolo schermo per i suoi programmi tv di cucina e viaggio intorno al mondo suTv - afferma la giuria dell'Accademia Italiana della Cucina Italiana che ha istituito il concorso - ha ricevuto il riconoscimento, giunto al quarto anno, per l’impegno nel suo lavoro con il quale valorizza quotidianamente la cucina italiana" (per seguire Mangio tutto tranne, il programma disultv, andate qui).