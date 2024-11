.com - Zucchero, domani fuori l’album Discover II, feat con la figlia Irene e Russel Crowe

in versione fisica e in digitaleII, il nuovo album diFornaciari, con alcuni duetti, ecco la tracklist, venerdì 8 novembre, esce in fisico e in digitaleII (EMI / Universal Music Italia), il nuovo album diFornaciari in cui rivisita brani iconici del repertorio musicale italiano e internazionale che più ha amato nella sua vita, reinterpretandoli con il suo inconfondibile stile. La versione box deluxe in tiratura limitata e numerata è disponibile in esclusiva sullo store di Universal Music Italia e contiene il triplo LP giallo trasparente e il CD deluxe. Entrambi i supporti contengono i 13 brani della versione standard e 5 bonus track.Anticipato dal singolo attualmente in radio Amor Che Muovi Il Sole, cover del brano My Own Soul’s Warning dei The Killers impreziosita con un adattamento del testo in italiano a firma di, la versione standard diII contiene anche il brano Una Come Te, versione italiana con il testo a firma didella canzone Chinatown della band Bleachers, e le collaborazioni con Paul Young in I See A Darkness e Oma Jali, vocalist e corista che da anni accompagnain tour in tutto il mondo, in Se Non Mi Vuoi.