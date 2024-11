Ilrestodelcarlino.it - Vigile uccisa: Giampiero Gualandi ai domiciliari, ma manca braccialetto elettronico

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 7 novembre 2024 – Sofia Stefani, exa Sala Bolognese di 33 anni, venneil 16 maggio, nella sede del comando di polizia locale di Anzola, con il colpo di pistola che la raggiunse poco al di sotto dello zigomo. Unico indagato con l’accusa di omicidio volontario aggravato è, 62 anni ed ex comandante della polizia locale di Anzola Emilia, che venne arrestato un paio di giorni dopo l’omicidio. Ora, il Gip di Bologna, Domenico Truppa, ha concesso i, 62enne ex comandante della polizia locale di Anzola Emilia. L’uomo, che aveva avuto una relazione con la vittima, si è sempre difeso, sostenendo la ricostruzione dell’incidente: un colpo della pistola di ordinanza partito per sbaglio durante una colluttazione negli uffici del comando della polizia locale di Anzola.