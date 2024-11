Ilfattoquotidiano.it - Una grande area protetta nel Canale d’Otranto: una buona notizia per l’Adriatico

Buone notizie per il nostro Adriatico, nelè stata istituita unazona di tutela dell’ambiente marino e per il ripopolamento attivo di oltre 1900 chilometri quadrati! Nel linguaggio tecnico si chiama “FRA” Fisheries Restrictede si trova tra Italia e Albania in acque internazionali. Qui la pesca, un tempo intensiva, verrà proibita e poi regolata in una limitrofacuscinetto per salvaguardare uno straordinaria zona di nursery (cioè dove le creature marine si riproducono), ma anche un ambiente che ospita tra i più preziosi coralli del Mediterraneo.Quelle acque e quei profondi fondali (sino a 1000 metri ed oltre), che paiono così lontani dai nostri pensieri e dall’immaginario collettivo, sono uno scrigno di biodiversità, immaginate di immergervi in quel mondo silenzioso e buio e all’improvviso trovarvi davanti una foresta di coralli bianchi che scintillano come perle.