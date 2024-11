Inter-news.it - Timber: «Abbiamo dominato con l’Inter, ci è mancato il gol!»

A commentare Inter-Arsenal 1-0, il terzino olandese. Il connazionale di Dumfries ha raccontato la prestazione dei Gunners a San Siro.– Oltre a Martinelli e Arteta, anche Jurrienha commentato la sconfitta dell’Arsenal a San Siro contro. Il terzino olandese, ai canali ufficiali del club, si è espresso in questa maniera: «Molto frustrante per noi. Penso chegiocato una buona partita,molto ma nonsegnato. In Champions League, devi segnare se vuoi vincere. È una partita in trasferta dura e i dettagli possono decidere una partita».ha superato i Gunners in classifica salendo a quota 10 punti e posizionandosi tra le prime otto. Se la Fase Campionato dovesse finire adesso, i nerazzurri sarebbero qualificati direttamente agli ottavi di finale.