Sulla strada del Forlì ancora lui L’ex Rrapaj | Sabato sarà lotta

Paolopiù ex di tutti nel big match Ravenna-Forli disera. L’inesauribile motorino del centrocampo del Ravenna, 27 primavere compiute a giugno, è (tornato) da due stagioni a vestire la maglia del Ravenna,quale porta al braccio la fascia di capitano. Per il centrocampista forlivese quattro stagioni in biancorosso, con 113 gettoni e 8 reti, e tre campionati coi giallorossi con 61 presenze e altri 8 gol, compresa l’annata in corso. Affrontare ilcon la fascia da capitano: un’emozione? "Quella col, in teoria, è una partita come le altre. Con gli stessi tre punti in palio. Di sicuro per i tifosi, però, è la partita più importante della stagione". Il Ravenna ha cambiato marcia col nuovo allenatore. Cosa ha determinato una ripresa così immediata? "Con mister Marchionni in panchina abbiamo indubbiamente cambiato marcia.