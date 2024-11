Ilgiorno.it - Ritrovato vivo l’uomo disperso nei dintorni di Asso

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Como, 6 novembre 2024 –stasera neidi. Era uscito con i propri cani nel tardo pomeriggio ma non è rientrato, come previsto. La Stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, è quindi stata allertata dalla centrale; otto i tecnici impegnati. Una squadra territoriale stava vagliando un’area particolarmente impervia, dove era probabile chefosse passato; infatti poco dopo lo hanno. Una volta raggiunto, valutato e messo in sicurezza,è stato evacuato con l’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. L’intervento, impegnativo dal punto di vista tecnico, è finito in serata.