Dilei.it - Re Carlo, cosa rischia per la malattia di Camilla. Aggiornamenti dal Palazzo

ha un’infezione al petto non meglio specificata e Redovrebbe essere in isolamento. Infatti, ladella moglie potrebbe essere rischiosa per lui a causa del tumore. Intanto, Buckingham Palace ha dato nuovisulle condizioni di salute della Regina consorte.Ladella ReginaDopo il viaggio in Australia e a Samoa,non si è sentita bene. Già prima di partire era preoccupata dalle ripercussioni che la fatica e lo stress del tour potevano avere su di lei. E puntualmente tali preoccupazioni si sono avverate. La Regina consorte ha contratto un’infezione al torace. Ilnon ha fornito ulteriori dettagli, per cui non si sa se è di origine batterica o virale, né si conosce quanto sia grave.Però,è stata costretta a sospendere tutti gli impegni presi per la settimana ed è probabile che salti anche la cerimonia del Remembrance Day che si tiene il prossimo 10 novembre, cui dovrebbe comunque partecipare Kate Middleton.