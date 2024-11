Formiche.net - Prevedere il risultato delle elezioni grazie all’intelligence. Caligiuri spiega come

Quando i miei studenti dell’Università della Calabria, all’inizio dei corsi a fine settembre, mi hanno chiesto chi avrebbe potuto vincere lepresidenziali americane, abbiamo insieme riflettuto su due elementi: i segnali deboli e l’effetto scotoma.Unatecniche più interessanti dell’intelligence, che a mio parere è anche uno strumento pedagogico fondamentale, è la capacità di individuare i segnali sociali deboli, poiché quelli forti li percepiscono tutti e a volte portano da tutt’altra parte. Abbiamo ribadito che i segnali deboli non sono affatto sconosciuti, ma vengono comunemente sottovalutati.L’effetto scotoma, invece, consiste in un fenomeno che altera la percezione visiva, facendo concentrare l’attenzione su alcuni aspetti a scapito di altri. Nel caso in questione, un segnale debole era evidentemente rappresentato dal sostegno aperto di Elon Musk e Jeff Bezos a favore di Donald Trump: oltre ad aver investito somme ingentissime, avevano promosso iniziative per aumentare il sostegno al candidato repubblicano.