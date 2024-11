Ilgiorno.it - Politeama in vendita ma non solo. È polemica sul piano alienazioni del Comune di Como

, 7 novembre 2024 – Non èla decisione di vendere il cineteatroa far discutere, ma l’interodideciso dall’amministrazione di. Nel caso dello storico edificio di piazza Cacciatori delle Alpi a rinfocolare le polemiche è il radicale cambio di idee del sindaco Alessandro Rapinese, che un anno fa aveva rastrellato dai privati tutte le quote dell’immobile, già al 90% di proprietà del, salvo poi decidere un anno dopo di liberarsene mettendolo all’asta. Nella lista delleperò figurano anche due scuole, 125 parcheggi e l’ex centro migranti di Prestino, chiuso ormai da anni. “La struttura di via Sacco e Vanzetti èuno dei numerosi immobili che l’amministrazione ha messo in lista, quasi fosse un mercatino dell’usato. Ci tocca, purtroppo, ricordare al sindaco e alla giunta che il ruolo di unsarebbe quello di erogare servizi ai cittadini a seconda delle necessità, non quello di vendere la città - spiega il segretario cittadino del Pd, Daniele Valsecchi - La struttura di via Sacco e Vanzetti nasce per sopperire all’emergenza abitativa che, in questo periodo, a, ha raggiunto livelli sconvolgenti.