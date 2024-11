Lopinionista.it - “Pinocchio e la sua favola” con Corrado Oddi chiude la Festa della Famiglia

Lo spettacolo in scena il 10 novembre all’Auditorium Chiesa San Pio X a Roma. Ad accompagnarela Fanfara dei Carabinieri di RomaROMA – Sarà lo spettacolo musicale “e la sua” del Maestro Pericle Odierna are la, in programma alle ore 16.30 di domenica 10 novembre a Roma, presso l’AuditoriumChiesa San Pio X (PiazzaBalduina, 67)La voce narrante degli episodi più salienti del libro di Carlo Collodi, nell’adattamento del testo di Miki Belmonte, sarà quella dell’attore. Accompagnata, per l’occasione, dalle musiche eseguite dal vivo dalla FanfaraLegione Allievi Carabinieri di Roma, diretta dal Maestro Danilo Di Silvestro. In alcune parti dello spettacolo la musica si alternerà al racconto, in altre creerà piacevoli atmosfere che poi sfumeranno fino a tacere man mano che la riprenderà il suo corso.