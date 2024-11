Sport.quotidiano.net - Pesca. Sub Tridente fa il pieno regionale. Quattro atleti fra i primi cinque

Il campionatodisubacquea selettivo per i campionarti italiani si è concluso ed ha visto trionfare la squadra SubPesaro. La società della città ha piazzato bennelle primeposizioni. Inoltre il talentuoso Fabrizio Rossi si è laureato campione2024. Rossi è l’atleta di punta del club pesarese. Rossi esordisce nel 2011 con una vittoria e da lì in poi è un susseguirsi di ottimi piazzamenti che lo portano nel 2018 al prestigioso campionato assoluto di prima categoria a Sant’Antioco in Sardegna portando i colori della Suballa competizione nazionale più prestigiosa, diventando così tra i 30tori più forti nelle gare italiane. Seconda posizione e campione provinciale l’eterno Ettore Trebbi che a 64 anni rimane ancora uno deiglipiù forti dell’intero campionato.