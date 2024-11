Ilveggente.it - Per pranzo Gratta e vinci: ti leccherai i baffi

Leggi l'articolo completo su Ilveggente.it

, che gusto ha la felicità? Provaci anche tu.Sarebbe stato un giorno come tanti altri, se non fosse stato per sua moglie. Che ha fatto – anzi, che per la verità non ha fatto – qualcosa che ha stravolto in maniera estremamente significativa il corso degli eventi. Se non ci avesse messo lo zampino, infatti, non saremmo qui a raccontare questa storia che merita, invece, di essere conosciuta, non fosse altro perché indiscutibilmente unica nel suo genere.Per: ti(Instagram) – Ilveggente.itIniziamo col dire che arriva da lontano, dagli Stati Uniti, più precisamente dallo Stato del Missouri. Qui vive un uomo che, come tanti altri in giro per il mondo, viene ogni giorno “coccolato” dalla sua dolce metà. In che modo, vi starete legittimamente chiedendo? Vi basti sapere che la moglie ha la bella abitudine, ogni giorno, di porgergli un sacchettino, quando esce di casa per recarsi al lavoro.