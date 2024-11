Ilgiorno.it - Patto tra Accademie. Un centro di ricerca con Naba alla guida : "Qui l’arte è scienza"

Nasce l’"arcipelago" dellaartistica. Si chiama P+Arts - Partnership for Artistic Research in Technology and Sustainability - e vede, Nuova Accademia di Belle Arti, capofila. Accanto aaltre tre realtà milanesi - Fondazione Accademia TeatroScala, Conservatorio Giuseppe Verdi e Sae Institute - ledi Belle Arti di Napoli e di Bari, il Conservatorio Duni di Matera, Iaad Istituto di Arte Applicata e Design, il Politecnico di Bari e la Libera Università di Bolzano. L’iniziativa biennale - finanziata dal Pnrr con 4 milioni e 386mila euro - è stata presentata ieri. "Questo network nasce dvolontà molto forte di mettere in relazione le istituzioni del mondo Afam – spiega Elisa Poli, responsabile scientifico di P+Arts e Research Programme Leader Senior di–.