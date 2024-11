Pagelle Inter-Arsenal | voti e tabellino Champions League 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Calhanoglu freddo dagli undici metri, la difesa regge nonostante qualche sbavatura di Sommer. Sono in sintesi ledi1-0, match della quarta giornata della fase campionato di. Si tratta del quarto clean sheet consecutivo per i nerazzurri nella massima competizione per club.Nel primo tempo è l’a sfiorare per prima il gol. Merito di Dumfries che dopo due minuti riceve un cross di Zielinski e lascia partire un tiro che si stampa sulla traversa. A sbloccare il risultato è Hakan Calhanoglu che realizza il gol dell’1-0 su calcio di rigore dopo un tocco di mano di Merino su un contrasto ravvicinato con Taremi. Il turco entra così nella top 4 dei migliori marcatori turchi nella storia della(dalla fase a gironi e campionato in poi).