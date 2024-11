Ilrestodelcarlino.it - Ortenzi: "Restiamo sul pezzo, mai mollare"

Non manca molto alla prossima sfida di campionato in casa Yuasa Battery che torna in campo sabato alle 18, nella complicata trasferta di Milano. Siamo nel cuore del trittico terribile che il caqlendario ha riservato in questa prima parte del mese di novembre per la Yuasa che si completerà la domenica successiva con la trasferta in casa della super corazzata Perugia. Insoma un trittico di impegni niente di male ma ciò che ha mostrato domenica scorsa, e in linea generale nelle ultime uscite, la squadra di coach Massimilianoè qualcosa che può far tendere verso l’ottimo. E’ stato lo stesso coach ad analizzarlo proprio al termine della gara con Trento, un match che sarà difficile da dimenticare anche perché ha lasciato il recordo di presenze casalinghe per la Yuasa con 2038 paganti. "E’ stato un ottimo approccio alla gara, spingendo molto in ogni fondamentale – ha sottolineato- dovevamo iniziare con quel piglio e quell’aggressività in battuta.