Tg24.sky.it - Omicidio Mahmoud Abdalla, barbiere ucciso a Genova: ergastolo per due ex datori lavoro

I due uomini accusati di averil 19ennenel luglio del 2023 sono stati condannati all’pervolontario aggravato da premeditazione e motivi abietti. La sentenza della Corte d'Assise dipresieduta da Massimo Cusatti ha deciso anche l’isolamento diurno per 18 mesi. Mohamed Alì Abdelghani Alì, detto Tito, cittadino egiziano di 27 anni, e Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, detto Bob, suo connazionale di 26 anni, erano a processo per il brutaledelegiziano, trovato morto in mare a, decapitato e barbaramente mutilato delle mani e della testa, mai ritrovata.