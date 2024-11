Liberoquotidiano.it - "Non puoi amare il tuo Paese solo quando vinci". Joe Biden, la lezione a Kamala e ai democratici

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe, ha promesso una "transizione pacifica e ordinata" in vista del ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump. "Il popolo americano - ha detto in un messaggio alla nazione - lo merita". "Per più di 200 anni - ha aggiunto - l'America ha rappresentato il più grande esperimento di autogoverno nella storia del mondo. Non e' una iperbole. E' un dato di fatto. Dove il popolo vota e sceglie i propri leader, e dove lo fa in poco pacifico. E noi siamo in una democrazia, la volontà del popolo prevale sempre".ha confermato di aver parlato ieri con il Presidente eletto Trump. "Mi sono congratulato con lui per la vittoria - ha ricordato - e gli ho garantito che istruirò la mia intera amministrazione a lavorare con il suo team per garantire una transizione pacifica e ordinata".