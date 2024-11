Lanotiziagiornale.it - Netanyahu esulta per la vittoria di Trump e festeggia aumentando intensità e numero degli attacchi sulla Striscia e sul Libano

Leggi l'articolo completo su Lanotiziagiornale.it

Chissà se c’è un leader mondiale più euforico di Benjaminper l’elezione di Donaldalla Casa Bianca. Il primo ministro di Israele, letteralmente il primo leader mondiale a congratularsi con il neo-presidente, non ha mai fatto mistero di tifare per il repubblicano che lo ha sempre incoraggiato ad andare avanti nel conflitto mediorientale “fino alla definitiva distruzione dei nemici” di Israele, in modo diametralmente opposto a quanto chiede Joe Biden e a quanto prometteva di chiedere Kamala Harris in caso dialle presidenziali americane.Insomma, per, l’avvento di, in un colpo solo, scaccia l’incubo di una Casa Bianca ostile a guida democratica e lo rende libero di condurre come meglio crede la guerra nelladi Gaza, ine forse anche contro l’Iran.