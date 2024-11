Liberoquotidiano.it - MASCHIO GASPARDO presenta JUMBO X, l'erpice rotante stradale più grande al mondo, premiato come Novità Tecnica 2024

Ad EIMA International, l'azienda svela una gamma di innovazioni all'insegna di produttività e sostenibilità. Con uno stand di 800 metri quadrati, 20 macchinari innovativi e oltre 65 specialisti a disposizione per offrire consulenza e supporto personalizzati ai visitatori,conferma la sua significativa presenza all'evento.ha scelto EIMA International, l'Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura e il Giardinaggio,palcoscenico per lazione ufficiale diX, una macchina innovativa per la lavorazione del terreno: l'piùale vincitrice del prestigioso riconoscimento “Tecniche”. Con sei nuovi brevetti meccanici ed elettronici e una larghezza di lavoro fino a 10 metri, questa macchina rapuna soluzione di ultima generazione.