L'Inter dei volti nuovi. Taremi soffre e incide guadagnando un rigore. Ma a brillare è Bisseck

La mossa è arrivata in anticipo. Come un centravanti che scatta prima, per fregare la concorrenza, attaccando la palla. Così, affidata sul mercato a Marotta e Ausilio, per Mehdiha agito lanciandosi nello spazio e segnando, metaforicamente, il gol che Inzaghi chiedeva. Da luglio, l’iraniano veste nerazzurro. Un destino segnato da mesi, con visite mediche fissate (e poi rimandate) già a febbraio. Chiaro l’intento: avvicinare il livello di titolari (Thuram-Lautaro) e alternative, da Arnautovic-Sanchez all’austriaco con, goleador con esperienza da Champions, a cui per il salto nell’élite europea mancava giusto la chiamata che attendeva. Il pre-campionato, ben condotto ma interrotto da guai fisici quando già i tifosi pregustavano l’avvio sprint dell’iraniano, ha dato un saggio delle qualità del centravanti acquistato dal Porto.