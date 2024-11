Sport.quotidiano.net - L’inchiesta. Arbitri, aumentano le violenze. Si pensa a sanzioni più severe

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Insulti e offese discriminatorie, aggressioni fisiche o nella migliore delle ipotesi verbali. Cui seguono maxi-squalifiche, raramente i Daspo (che solo le autorità possono comminare). E multe irrisorie nei confronti delle società. Ma i numeri dei casi di violenza nei confronti degli, in particolar modo verso i più giovani, sono allarmanti. Ben 519 quelli accertati nella scorsa stagione (rispetto ai 334 dell’annata precedente), già una quarantina quelli denunciati in questo primo scorcio della nuova. Non può certo consolare il fatto che, proprio per l’inasprimento dellea carico dei facinorosi (per chi si macchia di tali comportanti la sanzione minima di squalifica-inibizione è passata da 1 a 2 anni, mentre in caso di lesioni personali accertate da referto medico il minimo edittale passa da due a quattro anni), legravi siano scese da 105 a settanta.