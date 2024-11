Lanazione.it - Le prove del Dna riscrivono la storia delle persone sepolte nell'eruzione di Pompei

Firenze, 7 novembre 2024 - Per secoli è stata considerata una madre, ma adesso si rivela essere un uomo che non ha alcuna relazione di parentela con il bambino che sta cercando di proteggere, famiglie che non sono tali, composte dache nel momento della tragedia si sono trovate vicine per puro caso, ma anche stranieri, che cercano di sfuggire come gli altri alla catastroficache sta per investirli: sono le storie che vengono ora riscritte grazie al Dna antico estratto per la prima volta da alcuni dei calchi degli abitanti di, sepolti dall'del Vesuvio nel 79 d.C.. La scoperta, pubblicata sulla rivista Current Biology, si deve allo studio guidato dall'Università americana di Harvard, al quale ha partecipato anche l'Italia con l'Università di Firenze.