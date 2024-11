Linkiesta.it - La fuga dalle notizie, e il progressivo allontanamento di media e lettori

I ragionamenti che studiosi e opinionisti fanno sulla qualità, l’affidabilità e l’importanza dei giornali dimenticano spesso un dato centrale: sempre più persone, semplicemente, non si informano. Al contrario, fuggono consapevolmente. È la news avoidance, il tentativo di non essere esposti adi alcun tipo. Seppur presente anche in Italia, dove il quarantuno per cento dichiara di sentirsi sopraffatto dalla quantità dioggi disponibili, il fenomeno è stato indagato principalmente negli Stati Uniti. Secondo l’ultimo Digital News Report pubblicato dal Reuters Institute, il quarantatré per cento degli americani sostiene di sottrarsi allein qualche modo. Le persone che consumanomeno di una volta al mese o mai sono l’otto per cento. In una recente intervista con il Reuters Institute, Benjamin Toff, uno dei principali studiosi della news avoidance, ha descritto il profilo tipo del news avoider statunitense: giovane, estrazione operaia, tendenzialmente donna, non diplomato e, soprattutto, disinteressato alla politica.