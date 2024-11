Gaeta.it - La facoltà di giurisprudenza resta ad avezzano: firmata la convenzione per la sede universitaria

Facebook WhatsAppTwitterha ufficialmente salvaguardato la suadi, evitando il rischio di delocalizzazione e pericoli per l’anno accademico. La notizia è stata resa nota dal presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, e dal vicepresidente Gianluca Alfonsi, dopo la firma di unache garantirà l’uso di nuovi spazi per le lezioni universitarie.Lae i nuovi spazi per le lezioni universitarieQuesta mattina si è raggiunto un traguardo importante con la sottoscrizione di unatra il Comune die la Provincia dell’Aquila. Grazie a questo accordo, parte dell’immobile che ospita l’Istituto d’istruzione superiore “Galileo Galilei” è ora destinato a ospitare le attività didattiche del polo universitario. Le lezioni riporteranno il campanello il prossimo 11 novembre, offrendo agli studenti un luogo appropriato per il loro percorso di studi.