Il venerdì nero dei trasporti

Per la giornata di domani è stato indetto uno sciopero generale nazionale del trasporto pubblico italiano, senza alcuna fascia di garanzia. Sarà il tredicesimo sciopero in 289 giorni. Organizzato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Fna, la protesta comincerà alle 5:30 di8 novembre e continuerà per 24 ore; è stata inoltre indetta una manifestazione a Roma davanti al ministero deie delle Infrastrutture.Le sigle sindacali affermano che la contestazione «si è resa inevitabile dopo aver preso atto che le associazioni datoriali perseverano nel loro atteggiamento di indifferenza. Dopo gli scioperi di luglio e settembre non abbiamo ricevuto nessuna convocazione per giungere a una soluzione della vertenza. A questo punto vista l'irresponsabilità delle controparti serve un intervento deciso del governo e del ministero deiche prendano in carico la situazione».