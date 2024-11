Anteprima24.it - Il Durazzano sbarca in America, la società di Di Nuzzo ospite all’evento del Club Napoli Usa

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIlcalcio oggi sarà protagonista a Westbury, località vicino New York negli Stati Uniti d’.Il Presidente Di, martedì ha preso il volo per gli States raggiungendo il team manager Lorenzo Martone per presenziareorganizzato dai soci delUSA.L’evento si terrà oggi, giovedì 7 Novembre alle 07:30 pm (01:30 ora italiana) alla presenza di tanti italoni d’origine durazzanese che supportano e vogliono contribuire alla stabilità e crescita delcalcio.“È davvero bello essere qui in– esordisce il presidente Di– si tratta della prima volta per me negli States. Per essere alla prima esperienza inposso ritenermi veramente fortunato perché si percepisce la grande accoglienza soprattutto nei confronti di noi durazzanesi.