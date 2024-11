Sport.quotidiano.net - Il bilancio E’ la migliore Vis vista in serie C

Scavallato il primo terzo di campionato, la Vis di Stellone vanta già una produzione notevole. In fatto di punti dopo 13 giornate, la squadra attuale a quota 22 (6° posto) risulta fin qui lain 22 stagioni nellaC d’elite, alla pari della Vis di Colucci (2017-18), che chiuse l’andata a 29 per poi crollare nel ritorno. La vittoria contro il Pescara – era dal 2003-04 che la Vis non batteva una capolista – in qualche modo certifica uno status raggiunto, perché certi risultati non arrivano per caso. A differenza delle ultime stagioni, quando i punti arrivano prevalentemente contro squadre di bassa classifica, la Vis attuale è in grado di giocarsela con tutti. Ha già affrontato tutte le squadre che la precedono o la affiancano, contro le quali ha raccolto 7 punti: vittorie con Arezzo e Pescara, pari con Entella, sconfitte con Torres, Ternana e Campobasso.