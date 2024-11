‘Gioco da ragazzi’, cinque gamer si mettono alla prova con giochi del passato

Leggi l'articolo completo su Funweek.it

In anteprima dal 25 novembre su DeAKids (canale 601 di Sky) alle 20.05, dal lunedì al venerdì, arriva Gioco da ragazzi, il nuovo game show dove un vivace quintetto di creators si cimenta contradizionali e popolari. Marcy, NicoPunto, Lightning95, Rebby e ZeyXon24 – con un seguito di oltre 2 milioni di iscritti su YouTube – abbandonano schermi e controller per una sfida totalmente analogica: daidi strada come “Campana” e “Un, Due, Tre, Stella” alle classiche “Corsa nei Sacchi” e “Carriola”. Iscopriranno come ci si divertiva prima dell’era digitale.A guidarli nell’impresa tre nonni speciali. C’è Nonno Manfredi (Marco Ghirlandi), un po’ impacciato. Nonna Sandra (Margherita Antonelli), la più competitiva, e Nonno Aldo (Renzo Sinacori), lo sportivo del gruppo. Saranno loro a insegnare le regole deid’un tempo, motivando i ragazzi e supportandoli nella missione di reinterpretare itradizionali in chiave moderna, trasformandoli così in verida ragazzi.