Ilgiorno.it - Fucina, dimissioni social: "Ci serve un altro mister"

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Bisognerà attendere forse ancora qualche giorno per conoscere il successore di Davide Venantini alla guida della. Il presidente Luciano Pace non ha sciolto le risu a chi affidare una delle panchine meno salde delle ultime due stagioni. Lo scorso anno si alternarono in tre per condurre in porto la nave, oggi siamo a inizio novembre con la squadra a un punto dal terzo posto e a quattro dal secondo ma la storia si ripete.dopo il ko di misura contro FC Milanese, il secondo in campionato, che il tecnico non ha motivato. "Lascio con molto dispiacere una squadra che nel suo percorso stava raccogliendo dei buoni risultati. Sono certo che i ragazzi, che mi hanno sempre seguito e dato molto in questi tre mesi, continueranno a essere protagonisti come lo sono stati fino ad oggi.