Lanazione.it - Entra in una lavanderia per rubare, ma scatta l’allarme e si nasconde sotto un lenzuolo

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Empoli (Firenze), 7 novembre 2024 – Ladroin, prende il fondo cassa, mae così il ladro siun. E’ successo a Empoli. Il nascondiglio non era un granché, infatti la polizia lo ha trovato e arrestato. Si tratta di un 35enne georgiano. Da quanto ricostruito aveva utilizzato un tubo di ferro per rompere la vetrata d'ingresso e subito dopo si sarebbe impossessato del fondo cassa. A chiamare il 112 è stata la proprietaria dell'attività, che sul proprio smartphone aveva ricevuto l'allarme di intrusione. La notte scorsa, invece, gli agenti del commissariato di Empoli hanno arrestato un 24enne serbo che aveva rubato diverse bottiglie di birra in un'area di stoccaggio merci di un supermercato. L'uomo aveva nascosto le bottiglie in uno zaino, ma è stato visto dai vigilantes che hanno chiamato la polizia