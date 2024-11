Ilfattoquotidiano.it - Così i pipistrelli trasformano il sangue in energia, lo studio su 24 esemplari indotti a correre su un tapis roulant

Unoche potrebbe entrare in lista dei premi per le ricerche più stravaganti. Ventiquattrosono statisu una velocità crescenti per studiare come il loro riesca a ricavareda un pasto a base dinel giro di pochissimi minuti. I risultati sono pubblicati sulla rivista Biology Letters dagli esperti di fisiologia animale Giulia Rossi e Kenneth Welch, dell’Università di Toronto in Canada.La curiosità dei due ricercatori nasce dal fatto che la maggior parte dei vertebrati (esseri umani inclusi) ricavadal metabolismo di grassi e carboidrati, mentre ivampiro (appartenenti alla specie Desmotus rotundus) hanno una dieta essenzialmente proteica, basata sulsucchiato alle loro vittime.Per capire come funziona il loro metabolismo, i ricercatori hanno catturato 24adulti in Belize e li hanno portati in laboratorio per studiarli.