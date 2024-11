Liberoquotidiano.it - Collaborazione internazionale per la ricerca: firmato a San Diego un accordo di partenariato tra l'Università degli Studi Link e La Jolla Institute for Immunology

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Roma, 7 novembre 2024. L'e il Lafordi La, California, hannoundinell'ambito di un programma strategico volto a promuovere lascientifica e l'innovazione tra Italia e Stati Uniti. L'inaugura unaculturale e scientifica all'avanguardia per sostenere l'eccellenza nel campo dell'immunologia.“Questorappresenta un passo significativo per potenziare l'internazionalizzazione della nostrae promuovere l'eccellenza accademica", ha dichiarato Carlo Alberto Giusti, Rettore della. "Siamo entusiasti di collaborare con Laforper contribuire all'avanzamento della conoscenza scientifica, specialmente in aree dicruciali come l'immunologia, la medicina di precisione, l'invecchiamento e latraslazionale”.