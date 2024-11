.com - Cavalli / Palio dei Comuni a Montegiorgio, Jesi presente

Leggi l'articolo completo su .com

Domenica 10 novembre e per la seconda volta la città divedrà la sua partecipazione. Il cavallo, Life Itself. Il vice Sindaco Animali alla serata di presentazione, 7 novembre 2024 – Domenica 10 novembre andrà in scena all’ippodromo San Paolo dila 36° edizione deldei“Lanfranco Mattii” 2024.In questa edizione, per la seconda volta, ci sarà la partecipazione della Città dii cui colori saranno rappresentati dal cavallo Life Itself, femmina, quattro anni.Alla serata di presentazione dell’evento il vice Sindaco nonché assessore allo sport del Comune diche tra le altre cose ha detto: “E’ il secondo anno che partecipiamo maha una grande tradizione: l’ippodromo di San Floriano in questo momento è diventato un centro di allenamento tenuto da giovani tra cui il presidente del nostro ComitatoTrotto Luca Taruchi oltre a degli allevamenti.