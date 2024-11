Lapresse.it - Alluvione Spagna, sale a 219 il bilancio delle vittime

Il governo spagnolo ha fornito un aggiornamento sulla situazione dei territori colpiti dalla Dana. Ha riferito che al momento i decessi confermati sono 219 di cui 211 registrati nella regione di Valencia, 7 in Castiglia-La Mancia e 1 in Andalusia. Sono state soccorse in totale 36.605 persone di cui 33 nelle ultime 24 ore. I comuni colpiti sono 78, di cui 75 valenciani, 2 in Castilla-La Mancha e uno in Andalusia.