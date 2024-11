Gamerbrain.net - Xbox Cloud Game: Annunciati i primi giochi Game Pass compatibili

Dopo avervi parlato deidi Novembre 2024 per gli abbonati, quest’oggi vogliamo svelarvi quali sono icon. Il momento è finalmente giunto, questo meseoffrirà finalmente la possibilità di giocare in Streaming ai titoli presenti nel, tuttavia non saranno tutti accessibili fin da subito, scopriamo quali saranno iin Streaming Microsoft ha iniziato il test deiche saranno giocabili in streaming dagli abbonati, i quali ovviamente non necessiteranno di una console per giocare, ma potranno essere riprodotti su PC, smartphone, tablet ed altri dispositivi. Iin questione sono: DREDGE Dying Light 2: Stay Human – Reloaded Edition Hades High On Life Marvel’s Guardians of the Galaxy Metro Exodus PGA TOUR 2K23 The Crew Motorfest The Witcher 3: Wild Hunt/Complete Edition Naturalmente ai titoli in questione se ne aggiungeranno molti altri nel corso del tempo.