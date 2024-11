Quotidiano.net - Workshop, seminari e convegni. Dalla geopolitica alla sicurezza. Il confronto è la parola d’ordine

Eima International, un laboratorio culturale. La kermesse bolognese non è soltanto un grande evento di natura promozionale e commerciale, ma è anche un’occasione disu temi salienti per il settore agricolo e agromeccanico. Per questo nei cinque giorni della kermesse gli organizzatori di FederUnacoma prevedono un fitto calendario di incontri (, conferenze) concepiti per dare modo a tecnici, operatori del settore, decisori pubblici e personalità del mondo accademico di approfondire le tematiche di maggiore attualità. "L’obiettivo non è solo fare divulgazione, ma – spiegano gli organizzatori – promuovere unaperto con i decision maker per contribuiremessa a punto degli indirizzi politici di settore". UN CALENDARIO DI 150 EVENTI La 46° edizione della grande rassegna bolognese non fa eccezione rispetto alle precedenti, ma anzi rilancia con un calendario di appuntamenti ancora più ricco, anche dal punto di vista dei contenuti.