Movieplayer.it - Vittoria di Trump, le prime reazioni a Hollywood: "Diritti riproduttivi delle donne in pericolo"

Leggi tutto su Movieplayer.it

Il tycoon ha riportato il Partito Repubblicano alla Casa Bianca, così nelle ultime ore sono fioccate lepersonalità diLadecisiva di Donaldalle presidenziali ha sconvolto: attori, celebrità e personalità dei media si sono riversati sui social media nelle ultime ore per condividere i loro sentimenti di dolore e sgomento. L'ex star di Sposati. con figli, Christina Applegate, ha scritto che ladiminaccia i, già colpiti dopo l'annullamento della sentenza Roe v. Wade nel 2022. "Perché? Datemi le vostre ragioni?????" ha aggiunto Applegate su X. "Mia figlia sta singhiozzando perché i suoidi donna potrebbero sparire. Perché? E se non siete d'accordo, per favore togliete il follow". .